Il poster da completare con i film che abbiamo visto

Negli ultimi anni lo studio di design americano Pop Chart, specializzato nella realizzazione di poster dedicati alla cultura pop, ha sfornato una lunga serie di stampe che non sono solo da appendere al muro e guardare ma che presuppongono un intervento — una sorta di equivalente, in formato poster, di quei ristoranti che teatralmente ti portano a tavola gli ingredienti lasciandoti il compito di prepararti il piatto.

The Fill-In Filmography (fonte: popchart.co)

Dopo una collezione di scratch-off — che si basava sul concetto di grattare le immagini per svelare i propri consumi culturali o le proprie abitudini sportive — è arrivata la prima stampa da completare con la matita.

Si chiama The Fill-In Filmography ed è un compendio di alcuni tra i più celebri film della storia del cinema, raggruppati per genere.

Un cerchio diviso in tre settori, prima del titolo, permette di segnare se si è semplicemente visto il film, se ci è piaciuto o — riempiendolo tutto — se ce ne siamo innamorati.

Sono 1500 le pellicole raccolte, divise in due macro-categorie (mondo reale e mondo magico), al cui interno stanno sottogruppi sempre più dettagliati.

Il poster si può acquistare online.

