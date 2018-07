Se tutti i ghiacci del pianeta Terra dovessero sciogliersi, il posto in cui abito, Bologna, sarebbe in mezzo al mare.

Non succederà a breve. Non succederà nel corso della mia vita, ma probabilmente succederà. L’Adriatico comincerebbe a mangiarsi prima le coste del Veneto, dell’Emilia-Romagna e delle Marche, poi allagherebbe l’attuale Pianura Padana, incuneandosi fin quasi a tagliar via lo stivale dall’Europa continentale.

Quel cuneo, a guardarlo bene, assomiglierebbe ad una A ruotata di 90°. O almeno così l’ha immaginata — deformazione professionale — il graphic designer Johan Elmehag.

Di base a Malmö, in Svezia, Elmehag ha cominciato a studiare le mappe con le simulazioni dell’innalzamento del livello delle acque, e vedere lettere formate dalle linee costiere.

Dalla A alla Z, il designer ha quindi creato l’intero alfabeto, che ha poi trasformato in un carattere tipografico chiamato A-Z: Coast to Coast Shore to Shore, che si può scaricare gratuitamente.

Potrei sbagliare, ma mi sembra la prima volta che due mondi apparentemente lontanissimi come quello del design tipografico e quello della salvaguardia dell’ambiente e dell’attenzione verso i cambiamenti climatici siano associati in maniera così stretta.