Essere Catastrofe: la nuova uscita del progetto 045 Publishing

Si commette sempre l’errore di attendersi la catastrofe dall’avvenire, poi una mattina ci si sveglia con un senso di soffocamento che ci preme sul petto, ci si volta indietro e si scopre che la fine è alle nostre spalle, la piccola apocalisse è già avvenuta e noi non ce ne siamo nemmeno accorti. ANTONIO SCURATI

Da quando la cosiddetta crisi climatica ha iniziato a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico, si sono moltiplicate analisi e previsioni su possibili soluzioni da adottare per “scampare alla catastrofe”: una specie di giorno del giudizio che incombe sulle nostre vite, da evitare cambiando drasticamente modelli di consumo e stili di vita. Nonostante questo genere di approccio abbia il merito di porre l’attenzione su una delle questioni centrali della nostra epoca, esso rischia di alimentare una indiretta ma pericolosa assoluzione di un sistema che ha basato la propria esistenza sulla continua messa a morte/valore del vivente, nelle sue diverse declinazioni. In altri termini, proiettare nel futuro la catastrofe presuppone una sottovalutazione sistematica delle irreversibili piaghe — ambientali, sociali e psichiche — che attraversano le nostre società, ritraendole come elementi secondari, residuali e in fondo (tras)curabili. Il pianeta nel quale viviamo è compromesso, e non ci resta che vivere accettando un divenire inquinato.