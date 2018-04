«La stampa è viva!» scrivono Franziska Morlok e Miriam Waszelewski. «Nuove riviste mozzafiato continuano a nascere, gli autori si danno al self-publishing, nascono nuove imprese editoriali, gli editori si superano a vicenda. La stampa è viva», ribadiscono, ma per realizzare un buon libro non basta la carta giusta, non bastano una buona progettazione grafica, la scelta della tecnica di stampa più adatta e una bella copertina, perché un buon libro è la somma (anzi, più della somma) delle sue componenti e tra tali componenti c’è anche la rilegatura.

Da qui l’idea di dedicare un volume — uno straordinario ibrido tra manuale e libro d’arte — proprio a questo tema, spesso sottovalutato.

«Le competenze delle migliori aziende di legatoria al mondo sono state raccolte in un libro per designer che desiderano sfruttare la varietà delle tecniche di legatoria per creare prodotti di stampa innovativi. Questo libro contiene tutto ciò che i creativi dovrebbero sapere su come piegare, graffettare e rilegare per realizzare prodotti di stampa innovativi e realizzare libri da sogno», spiegano le autrici.

Graphic designer e docente di design editoriale, Franziska Morlok ha lavorato in diverse agenzie, tra cui quella di Stefan Sagmeister, ed è la fondatrice di un pluripremiato studio tedesco dal nome curioso, Rimini Berlin, mentre Miriam Waszelewski è art director e graphic designer freelance. Con la collaborazione del fotografo Matthias Weingärtner, che ha realizzato ad hoc le splendide composizioni fotografiche contenute nel libro, e la consulenza — come già accennato — di alcuni tra i migliori legatori a livello internazionale, il manuale è stato pubblicato nel 2016 dall’editore tedesco Hermann Schmidt (le immagini a corredo dell’articolo sono proprio di quell’edizione) ma sta per uscire anche nell’edizione inglese, edito dai tipi di Laurence King col titolo Bookbinding: The Complete Guide to Folding Sewing & Binding

420 pagine, ben 400 illustrazioni, il libro si può prenotare anche su Amazon.