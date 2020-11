È uscito il nuovo numero di Lök Zine, dedicato al tema del genere

«[…] Ciò che vi auguro è di vivere non da prigioniere, con la vergogna di esser donne, prigioniere consenzienti di un sistema sociale psicopatico, ma da native. Che qui (in questo mondo) vi sentirete a casa, manterrete qui la vostra casa, sarete padrone di voi stesse, con una stanza solo per voi. Che qui lavorerete, per ciò in cui siete brave, arte o scienza o tecnologia oppure dirigere una compagnia o spazzare sotto ai letti, e quando vi diranno che è un lavoro di seconda classe perché lo sta facendo una donna, spero che voi li manderete al diavolo e nel mentre loro vi pagheranno equamente per un equo ammontare di lavoro. […]»

Ursula Le Guin, Mills College, Oakland, California USA, 19 maggio 1983