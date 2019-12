L’Italia delle librerie che aprono

Inaugurata a gennaio 2019, questa libreria è un vascello guidato dalla giovanissima Anna e da un immaginario Capitano che ne è il volto e la mascotte. L’Approdo è specializzata in letteratura per bambini e ragazzi e in libri “speciali”, come quelli progettati per aiutare chi ha difficoltà nella lettura.

Puoi raccontarci la ragione o il percorso che ti hanno spinto ad aprire una nuova libreria?

La verità è che la libreria è nata all’improvviso, quasi un colpo di matto, se così si può dire. Un pomeriggio i miei genitori sono rientrati a casa e mia madre ha detto: «Anna, apriamo una libreria per ragazzi?». Un’ispirazione improvvisa per rendere reale un progetto che covava in famiglia da molti anni.

Da lì in poi, quello che all’inizio sembrava una follia si è concretizzato in fretta e mi sono ritrovata a firmare il contratto di affitto: era nato L’Approdo.

Sei una libraia e un’imprenditrice, vedi un futuro pieno di libri davanti a te?

Devo dire di sì, il rapporto con la propria libreria è un rapporto di amore e odio. In fin dei conti ci saranno sempre aspetti del proprio lavoro che piacciono più di altri. Immaginavo una vita piena di libri già molto tempo prima di aprire una libreria per ragazzi, la prospettiva non è cambiata.

Credi che le librerie siano non solo un luogo dove acquistare, ma anche un punto di incontro dove gli appassionati possono conoscersi?

Organizzi eventi nella tua libreria?

Credo che le librerie siano sempre state un punto di socializzazione, spero sinceramente che continuino ad esserlo.

In libreria organizziamo qualche lettura, che può variare in base alla fascia d’età o può essere a tema e qualche presentazione fatta dagli autori. A breve organizzeremo anche qualche laboratorio.

E-book sì o e-book no? Che rapporto hai con l’editoria digitale?

Non posso dire di essere una fan dell’editoria digitale, l’e-book è troppo asettico dal mio punto di vista: il libro ha un odore, fa rumore, non gli si scaricano le batterie. Alle volte ti può accecare un po’ se sei sotto il sole, ma è il suo modo di dirti che passi troppo tempo al chiuso. Preferisco mille volte il libro all’e-book, il libro non ha una data di scadenza, il libro digitale invece sì.

Come hanno reagito i vostri concittadini alla vostra apertura? Avete un lettore tipo?

Borgo Grazzano è un po’ come un paesino, anche se si trova in città: ci si conosce tutti di vista e ci si dà il buongiorno incrociandosi la mattina e la sera. Mi sono sentita ben accolta. Non posso dire di avere un lettore tipo, sono tutti molto diversi e cercano tutti cose diverse. Restando in libreria e avendo a che fare con i clienti, ti rendi conto che nessuno è come il precedente o il successivo, non ci si annoia mai.

Come scegli i libri che troviamo nella tua libreria: puro istinto o attenta ricerca? Quali libri consiglieresti ai nostri lettori?

Entrambe dipende da che cosa stai cercando: capita anche di andare a naso, ti diverti di più e spesso scopri le cose più interessanti. Posso dirvi quali sono gli autori che in genere consiglio più spesso, basandomi sui miei gusti personali. Di certo il primo della lista è Roald Dahl, si può leggere a qualunque età e strappa sempre una bella risata di pancia. Adoro le illustrazioni di Shaun Tan e di suo consiglio, per l’appunto, L’Approdo. Ma ciò che più suggerisco per avvicinare i bimbi e i ragazzi alla lettura è l’unico e inimitabile Calvin & Hobbes di Bill Watterson.