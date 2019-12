Gli stili architettonici londinesi nelle illustrazioni di Andrew Cadey

Originario del Sussex e di base nella zona sud di Londra, dove abita in un appartamento in stile Art déco con suo marito, che fa il costumista, Andrew Cadey è un’architetto che ha alle spalle una carriera in grandi studi inglesi e scozzesi e che da circa tre anni gestisce un proprio studio in società con una collega, Ruth Campbell.

Pur avendo sempre disegnato — per questioni professionali, ovviamente, ma anche per passione — Cadey ha lanciato da poco più di due anni un sito interamente dedicato alla sua attività di illustratore, nel quale pubblica le sue opere a tema architettonico, realizzate a mano libera semplicemente con carta e penna.

Little Moreton Hall, Congleton, Cheshire, CW12 4SD (copyright e courtesy: Andrew Cadey) The Hoover Building, Perivale, UB6 (copyright e courtesy: Andrew Cadey)

A interessarlo sono principalmente le facciate degli edifici londinesi — palazzi pubblici ma anche negozi e case private —, con una spiccata predilezione per quelli in stile Arts & Crafts, Art Déco, brutalista e modernista.

Su andrewillustrates.com Cadey presenta i suoi disegni — tutti rigorosamente in bianco e nero, unica concessione al colore: le bandiere che spuntano dentro e fuori dalle finestre — suddivisi per zone della città, tipologia (negozi, case, edifici storici) e, appunto, stile, accompagnando ciascuno con informazioni di carattere storico e architettonico e, dove possibile, linkando a ulteriori risorse per approfondire.

Su Instagram, invece, c’è anche spazio per qualche altra illustrazione, frutto anche dei viaggi compiuti da Cadey — vedi ad esempio i tetti di Nardò, in Puglia.

Hawthorne House, Churchill Gardens, Pimlico (copyright e courtesy: Andrew Cadey) The National Theatre, South Bank, SE1 (copyright e courtesy: Andrew Cadey)

1-3 Willow Road, Hampstead, London NW3 1TH (copyright e courtesy: Andrew Cadey) Laird House, Redcar Street, Wyndham Estate, Camberwell SE5 (copyright e courtesy: Andrew Cadey)

De Beauvoir Square, De Beauvoir Town, Hackney N1 (copyright e courtesy: Andrew Cadey) Battersea Reference Library, Altenburg Gardens, SW11 (copyright e courtesy: Andrew Cadey)