Nata nel 2010 su idea di Matt Gill, docente di comunicazione visiva e grandissimo appassionato di riviste, Raw Print è una piattaforma che organizza eventi, fa ricerca e crea progetti attorno al mondo dell’editoria periodica indipendente.

Di base a Nottingham, nel Regno Unito, oggi Raw Print consiste in un archivio con i primi numeri di storiche riviste come i-D, The Face e Private Eye, nell’allestire piccole fiere dedicate alle fanzine e nell’invitare, in collaborazione con la libreria (fornitissima di riviste) Ideas on Paper e a cadenza più o meno mensile, art director ed editori di testate più o meno di nicchia.

Proprio grazie a tali incontri, con l’intento di sfruttare al meglio la presenza degli ospiti e non lasciare che gli spunti usciti dalle conversazioni e dalle presentazioni andassero perduti, Raw Print ha dato vita a Metazine, una meta-fanzine che tratta appunto di come si crea un magazine.

Diretta da Gill insieme al giornalista Rob Conlon, Metazine viene prodotta da una piccola squadra di studenti universitari, che mentre imparano come si fa una rivista, creano la loro, seguendo ogni fase, dalla grafica ai contenuti, fino alla stampa, che è interamente in risograph (grazie allo studio creativo e stamperia Dizzy Ink).

Per richiederne una copia si può scrivere a rawprint1st@gmail.com.