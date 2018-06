Save the date | Letterpress Workers 2018

Cosa ci fanno tre belgi, un’islandese, un finlandese, un danese, un’estone, quattro spagnoli, un francese, quattro tedeschi, sei olandesi, dieci inglesi e due brasiliani al Leoncavallo di Milano insieme a un nutrito gruppo di italiani, tutti con le mani sporche, il grembiule da artigiano, e la fronte imperlata di sudore? Giocano a vero o falso. O meglio, giocano a vero o falso con inchiostri, carte, tirabozze, rulli e caratteri mobili, stampando dalla mattina alla sera, per tre giorni e tre notti, finché l’ultima dose di energia non sarà finita, l’ultima goccia d’inchiostro non sarà stata impressa sul foglio, l’ultima birretta non sarà nello stomaco di qualcuno.

Letterpress Workers, l’incontro internazionale di designer e tipografi organizzato da Officina Novepunti e da SeriLeo, sta tornando con la settima edizione, anticipato da una mostra di cui abbiamo già parlato e con un nutrito numero di ospiti internazionali — i tre belgi, l’islandese, il finlandese ecc. ecc. di cui sopra — pronti a inchiostrare, a comporre, a stampare, a tenere workshop, a mostrare a chiunque parteciperà alla tre giorni di lavori e incontri e laboratori “di cosa parliamo quando parliamo di stampa tradizionale”.

Il tema attorno al quale ruoteranno le opere prodotte durante e dopo il summit dai professionisti e dagli artisti invitati sarà appunto vero o falso, binomio più che mai attuale in un’era di fake news, talvolta ideate ad arte, che non infestano soltanto il mondo online ma contaminano anche quello, un tempo più sicuro, del “nero su bianco”.

INFO

MAPPA Letterpress Workers 2018 QUANDO: 28 giugno — 30 luglio 2018

DOVE: Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito | via Antoine Watteau 7, Milano

INFO: facebook | letterpressworkers.net