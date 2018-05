Di cibo (e bevande) ed infografiche abbiamo parlato diverse volte qui su Frizzifrizzi, soprattutto in occasione di segnalazioni riguardanti i poster di Pop Chart Lab, studio americano che negli anni ha prodotto stampe su svariati temi, tra cui appunto pasta, panini, verdure, formaggi, caffè, vino, birra, whiskey e cocktail vari.

La rete, le riviste, i libri, i cataloghi, i portfolio dei designer e le campagne di comunicazione sono però piene di grafiche informative a tema gastronomico e un libro, in uscita nelle prossime settimane per i tipi di Taschen, ne raccoglie di ogni tipo, realizzate da artisti e professionisti di tutto il mondo, su commissione o come progetti personali.

In 464 pagine Food & Drink Infographics. A Visual Guide to Culinary Pleasures mette assieme ricette, mappe, dati, classificazioni, storia degli ingredienti e dei piatti, abbinamenti, strumenti.

Il volume, curato da Julius Wiedemann e Simone Klabin, si apre con una prefazione dello scrittore e cuoco Michael Ruhlman e passa in rassegna anche la storia del legame tra cucina e immagini, dai geroglifici egizi ai libri di ricette ed economia domestica dell’800.